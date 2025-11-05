В Казани объявили конкурс на должность председателя комитета по делам молодежи

По поручению мэра Казани открылся конкурс на должность председателя комитета по делам детей и молодежи Исполкома города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди требований к претендентам — высшее образование и не менее года стажа по специальности или на муниципальной службе.Заявки принимаются до 12 ноября.

Ранее пост занимала Алия Загидуллина, которая возглавляла комитет с августа 2022 года. С октября 2025 года она назначена начальником Управления культуры Исполкома Казани.

Анна Кайдалова