В Турции подтвердили крушение самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана

Минобороны Турции подтвердило крушение военно-транспортного самолета C-130. Турецкий самолет, как сообщалось ранее, разбился на границе Грузии и Азербайджана.

Самолет возвращался из Азербайджана, сообщила пресс-служба Минобороны Турции в X. В координации с властями кавказских стран начаты поисковые работы. Данные о количестве людей на борту и об их судьбе не приводятся. Самолет Lockheed C-130 Hercules способен перевозить 92 пассажира, экипаж — четыре человека.

