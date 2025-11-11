В Челябинске экс-начальника миграционного отдела будут судить за взятки

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску Игоря Шатохина, обвиняемого в получении взяток, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2023-2024 годах начальник отдела из личной заинтересованности неоднократно получал через посредника взятки в размере от 25 тыс. до 70 тыс. руб. Взамен он незаконно принимал в российское гражданство иностранцев и их родственников, выдавал им паспорта и оформлял документы с подтверждением гражданства, считают в СК.

Преступление выявило УФСБ России по Челябинской области при содействии сотрудников оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД России. Фигуранта обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), пяти по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), а также по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина РФ), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности).

Арестованы средства на счетах Игоря Шатохина на общую сумму 4 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, задержали и отправили под стражу начальника отдела миграции в январе этого года.