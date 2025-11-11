Крымские гостевые дома обязали пройти самооценку

Со следующего года в Крыму работа гостевых домов, не прошедших процедуру самооценки, будет считаться нелегальной. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

«Для включения в федеральный реестр владельцы гостевых домов должны подать заявление через личный кабинет на сайте Росаккредитации, приложить необходимые документы и фотографии, подтверждающие, что средство размещения соответствует требованиям»,— уточнили в министерстве.

По словам чиновников, с 1 января 2026 года функционирование объектов, не прошедших процедуру самооценки, будет запрещено. На данный момент в Едином реестре классифицированных средств размещения России находится информация о 201 гостевом доме Республики Крым из 450 гостевых домов всех регионов—участников эксперимента.

Александр Дремлюгин, Симферополь