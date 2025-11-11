Shomerim: США планируют создать военную базу стоимостью $500 млн у сектора Газа

Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать военную базу стоимостью $500 млн в граничащем с сектором Газа районе Израиля. Об этом пишет израильский портал Shomerim со ссылкой на источники. База предназначена для международного военного контингента, который должен будет следить за соблюдением прекращения огня между Израилем и палестинским «Хамасом».

По данным Shomerim, на базе смогут разместиться несколько тысяч солдат. В последние недели, пишет портал, США обсуждали этот вопрос с правительством Израиля и рассматривали возможные места для создания базы. Этот шаг может свидетельствовать о решительности администрации Дональда Трампа в части урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

В октябре при посредничестве США Израиль и «Хамас» договорились о поэтапном мирном соглашении. Боевики вернулись израильских заложников, а взамен получили палестинских заключенных. На следующем этапе Израиль должен постепенно отойти от «желтой линии», разграничивающей анклав между ЦАХАЛом и «Хамасом», а контроль за прекращением огня должны соблюдать многонациональные силы безопасности.

Как сообщили источники Reuters, план Дональда Трампа фактически встал на паузу и близок к провалу. Стороны не готовы идти на уступки и переходу на следующий этап перемирия, а в этих условиях другие страны не готовы отправлять в сектор Газа свои войска.

Лусине Баласян