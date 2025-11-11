Reuters: сектор Газа может быть надолго разделен между Израилем и «Хамасом»

План президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа близок к провалу, а потому более вероятным кажется фактический раздел анклава между Израилем и палестинским «Хамасом» в будущем. Об этом Reuters заявили 18 источников, включая шесть европейских чиновников. По их словам, реализация следующего этапа мирного плана «фактически встала на паузу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nir Elias EDITOR'S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF THE EMBED. SIX PHOTOS WERE RE, Nir Elias EDITOR'S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF T Фото: Nir Elias EDITOR'S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF THE EMBED. SIX PHOTOS WERE RE, Nir Elias EDITOR'S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF T

Сейчас израильские военные контролируют 53% сектора Газа. Почти все 2 млн жителей анклава размещены в остальной части, которая находится под контролем «Хамаса». План Дональда Трампа предполагает, что на следующем этапе Израиль должен постепенно отойти от «желтой линии», а на замену ЦАХАЛу придут «многонациональное силы безопасности». При этом у этих пунктов нет сроков или механизмом реализации.

Собеседники Reuters говорят, что, если США не предпримут серьезных усилий для выхода из тупика, «желтая линия», которая сейчас разделяет сектор Газа, станет фактической границей на неопределенный срок. После освобождения заложников и палестинских заключенных дальнейшие пункты плана не выполнялись: ЦАХАЛ исключил отход от линии разграничения, пока «Хамас» отказывается полностью разоружиться; Израиль отвергает участие в управлении Газой Палестинской администрации, а состав сил безопасности до сих пор не определен.

Неназванные дипломаты заявили Reuters, что в этих условиях правительства стран по-прежнему не решаются направить свои войска в сектор Газа. Европейские и арабские государства, в частности, вряд ли будут участвовать, если функции военного контингента выйдут за рамки «поддержания мира» или возникнет угроза прямой конфронтации с палестинскими группировками.

Лусине Баласян