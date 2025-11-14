Рыбный день

Несмотря на ежегодный рост потребления рыбы и морепродуктов в мире на 3%, Россия по-прежнему отстает, недотягивая даже до рекомендованной Минздравом нормы. Как формируется сегодня ценообразование на рыбном рынке, изучал «Ъ-Review».

Улов рыбы в этом году хороший, отмечают эксперты и участники рынка, однако до уровня прошлого года пока недотягивает. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 27 октября 2025 года российские рыбопромышленники добыли более 4 млн тонн рыбы и морепродуктов (–4% год к году). Рост, в частности, показал вылов минтая (+5,5%, 1,9 млн тонн) и сельди (+33,4%, 457,6 тыс. тонн на Дальнем Востоке). Особенно порадовали итоги лососевой путины — рыбы выловили на 43% больше, 335 тыс. тонн. Но есть снижение по некоторым видам рыбы, особенно по треске (–30%, 145 тыс. тонн в Северном бассейне).

«В целом дефицита рыбной продукции в магазинах нет. Выпавшую с рынка треску заменит минтай — по вкусовым и органолептическим свойствам они похожи»,— считает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Для обеспечения и расширения ассортимента внутреннего рынка налажены поставки некоторых видов рыбы и морепродуктов из других стран, в частности из Китая.

По информации аналитического центра Рыбного союза, российский импорт рыбной продукции из Китая в январе—сентябре 2025 года вырос к аналогичному периоду прошлого года на 20% в весе, до 72 тыс. тонн, и на 15% в деньгах.

Среди ключевых позиций — мороженая скумбрия потрошеная без головы (+80% в весе и +90% в деньгах — до 15 тыс. тонн на сумму $21 млн). Также увеличился импорт мороженой неразделанной сайры, китайской мороженой форели потрошеной без головы. Растут поставки рыбной продукции из Чили. За январь—сентябрь 2025 года чилийский импорт прибавил 60% в весе к аналогичному периоду прошлого года и 85% в деньгах (до 53 тыс. тонн на сумму $286 млн). Чили поставляет в Россию мороженую аквакультурную семгу потрошеную с головой, мороженое филе семги, мороженый аквакультурный кижуч потрошеный без головы и так далее.

Экспорт растет

При этом Россия наращивает экспорт рыбы и морепродуктов, причем за рубеж отправляются не только деликатесные продукты.

«За девять месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 1,6 млн тонн рыбы и морепродуктов на сумму более $4,3 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 4% в натуральном выражении и на 14% в стоимостном»,— сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

Основную часть выручки принесла мороженая рыба — около $2,2 млрд, рост на 22%. Среди позиций этой группы можно выделить минтай, треску, пикшу, нерку и другие виды мороженой рыбы. На втором месте — ракообразные (более $1,4 млрд и рост на 13%). Флагманы экспорта — живые, свежие или охлажденные крабы, а также креветки и мороженые крабы. На третьем месте — рыбное филе, экспортная выручка по которому выросла на 19% — до $394 млн, прокомментировали в «Агроэкспорте».

Основными покупателями российской рыбы и морепродуктов являются Китай, Южная Корея, Нидерланды, Белоруссия, Япония, Норвегия, Казахстан, Германия, Гонконг, ОАЭ. «В этом году практически все крупнейшие покупатели российской рыбной продукции увеличили закупки. Наибольший рост показали поставки в Гонконг (в 14 раз), ОАЭ (в 4,8 раза), Таджикистан (+40%), Белоруссию (+22%), Китай (+17%). Возобновились поставки крабов в Тунис ($2,6 млн), были начаты поставки крабов в Таиланд (на сумму $0,2 млн)»,— уточнил Илья Ильюшин.

На сегодняшний день наиболее перспективными странами—импортерами рыбной продукции по объему рынка, платежеспособности населения и культуре потребления являются Бразилия и Нигерия для минтая; ОАЭ как хаб для поставок краба, а также Катар. «При увеличении доли обработанной и готовой продукции российский рыбохозяйственный комплекс может увеличить стоимостной объем экспорта не менее чем на 40%. Но для этого необходимо активно продвигать отечественную продукцию на зарубежные рынки, а также развивать цепь поставок российской продукции»,— считают в «Агроэкспорте».

Минздрав предупреждает

Несмотря на достаточно высокую обеспеченность внутреннего рынка рыбой и морепродуктами — как отечественными, так и импортными,— потребление продукции растет медленно. В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по увеличению уровня потребления рыбы в России.

По данным Агентства по продвижению рыбной продукции, сегодня в России потребление рыбных продуктов составляет 23 кг на душу населения в год при рекомендованной Минздравом норме 28 кг.

Как следует из социологических опросов агентства, самый популярный продукт в России — птица, а также полуфабрикаты из мяса и птицы.

При этом ритейлеры все же отмечают рост спроса на определенные виды рыбной продукции. В торговой сети «Перекресток» выросли продажи замороженной рыбы, весовых креветок, стейков из охлажденной форели, икры (минтая, сельди), а также радужной форели. «Среди новинок спросом пользуются маленькие куски рыбной продукции (100–150 г), различные намазки. Но в некоторых категориях наблюдается снижение спроса, например в деликатесной продукции и пресервах»,— прокомментировали в пресс-службе Х5.

В сети магазинов «Магнит» формата «у дома» за первое полугодие 2025 года зафиксировали рост продаж рыбы и рыбной гастрономии на 23% в стоимостном выражении. «Увеличивается спрос на позиции, не требующие доработки, готовые или почти готовые продукты (ready-to-eat и ready-to-cook). Покупатели все охотнее приобретают рыбу в виде филе, стейков, порционных продуктов, полуфабрикатов в панировке и кляре. При этом сохраняется стабильный спрос на традиционный ассортимент — недорогие тушки и неразделанные виды креветок»,— сообщили в пресс-службе сети «Магнит».

При этом резкое падение вылова трески и пикши сразу отразилось на их цене и, соответственно, доступности. Снизились и продажи сельди. Это связано со значительным ростом цены — с начала года сельдь подорожала на 28,5%, следует из данных Росстата. «Но надеемся, что на фоне хорошего улова цены скорректируются и продажи увеличатся. Сельдь останется на первом месте по потреблению, несмотря на ценовые колебания. Так исторически сложилось»,— говорит Александр Фомин.

Рыба класса люкс

Что касается деликатесной рыбной продукции на российском рынке, то в настоящее время, как отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, российский рыбный рынок следует мировому тренду на премиальность, охватившему сначала Китай и США, а затем и другие рынки потребления. Тренд стимулирует рост продаж дорогостоящих морепродуктов и развитие нишевых сегментов рыбного рынка. «Лакшери-сегмент растет во время экономических потрясений. К примеру, в последние два года, по данным аналитической компании “Нильсен”, продажи черной икры (самого дорогого рыбного товара на внутреннем рынке) выросли на 19% в деньгах и на 5,6% в объеме на российском рынке»,— комментирует глава ВАРПЭ.

Производство продуктов из ракообразных, моллюсков и беспозвоночных неуклонно растет уже несколько лет, равно как и черной икры.

В топ-5 самых быстрорастущих сегментов рыбопереработки по итогам 2024 года вошли беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые (+59,2%, до 3 тыс. тонн), консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов (+41,3%, более чем до 7,2 тыс. тонн), ракообразные мороженые (+30,5%, до 112,7 тыс. тонн). В этом году тренд сохранится, считают эксперты.



В отдельное направление всегда выделялись крабы, которые также относятся к ракообразным. В этом году их добыча выросла. По данным Рыбного союза, за первые девять месяцев 2025 года в России добыли около 67 тыс. тонн крабов (+10% к сопоставимому периоду 2024 года). Рост добычи, маркетинговые приемы и ряд других факторов — все это в конечном итоге повлияло на увеличение доли крабов и на отечественном рынке. По данным ВАРПЭ, поставки отечественного краба на внутренний рынок по итогам 2024 года выросли почти на 20%, до 8 тыс. тонн.

«Рыбаки расширяют линейку продукции в потребительской упаковке, проводят дегустации в точках продаж и инвестируют в маркетинг, рестораторы популяризируют тренд на потребление клешней недорогих видов краба и расширяют меню блюд из краба, а ритейлеры вкладываются в рекламу и экспериментируют с ассортиментом»,— пояснил господин Зверев. Впрочем, крабы остаются дорогим сегментом рынка и вряд ли даже при условии еще большего вылова станут продуктом массового потребления.

«Предприятия, добывающие краба, несут очень большие затраты: им приходится платить по аукционной системе за право обладать ресурсами и нести немалые расходы по строительству специального судна — краболова. Все затраты отражаются в итоговой цене, которая для внутреннего рынка очень высока»,— комментирует президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На последних аукционах квота на вылов 1 тыс. тонн различных крабов стоила около 100 млрд руб. Строительство краболова — это еще плюс 2,5–3,5 млрд руб. Так что краб не может стоить дешево, отмечает Георгий Мартынов.

Икра не подешевеет

В преддверии Нового года покупателей традиционно интересует цена красной икры, и она в этом году постепенно снижается. В конце октября, по данным аналитического центра Рыбного союза, икра горбуши в рознице стоила 9 тыс. руб. за 1 кг (–12% год к году), икра кеты — 10,65 тыс. руб. (–3%), икра нерки — 8,9 тыс. руб. (–4%), икра кижуча — 10,8 тыс. руб. (–7%).

«В этом году мы добыли примерно 335 тыс. тонн тихоокеанского лосося. Это средний показатель. Например, четыре-пять лет назад добывали 612 тыс. тонн. Но если взять промежуток в 20 лет, то 335 тыс. тонн — это хороший показатель. Так что и красной икры будет больше, и красной рыбы на прилавках магазинов»,— сообщил Георгий Мартынов.

Однако серьезного снижения цен на красную икру в ассоциации не ожидают. «Какие-то колебания будут, но несущественные»,— прогнозирует эксперт. Проблема в том, что государство предложило в этом или следующем году выкупить рыбопромысловые участки предприятиям, занимающимся выловом тихоокеанского лосося. Ранее их можно было взять в аренду. Оценочно по всему Дальневосточному региону сумма выкупа составит около 200 млрд руб., подсчитали в ассоциации. Эти деньги на порядок повысят себестоимость добычи и будут заложены в итоговую цену продукции. Поэтому в краткосрочной перспективе красная икра и красная рыба будут только дорожать.

«Не стоит сегодня ждать необоснованно низких цен на красную икру. В 2000–2010 годах временное сочетание природных и экономических факторов привело к появлению уникального продукта — дешевой красной икры. Рекордные легальные выловы лососевых, немалый объем браконьерской и нелегальной икры и сравнительная безопасность применения схем ухода от НДС спровоцировали обвал цен на красную икру и снижение ее качества. Сейчас негативные факторы устранены, стоимость (а равно и качество) деликатесного продукта возвращается к нормальному состоянию»,— говорит Герман Зверев.

Ритейлеры же отмечают, что в последние две недели перед новогодними праздниками спрос на красную икру традиционно вырастает в 7–10 раз. Соответственно, в это время уже может случиться и очередной всплеск цен на продукт.

Юлия Житникова