«Биннофарм Групп» расширила линейку препаратов для женского здоровья

«Биннофарм Групп», один из лидеров российского фармацевтического рынка, объявляет о расширении портфеля продуктов для женского здоровья. В коммерческую доступность поступили три новых препарата: контрацептивный препарат, препарат для лечения широкого спектра состояний, связанных с дефицитом прогестерона, и противовирусное средство для наружного применения.

Кроме того, препарат для лечения эндометриоза, который был выведен на рынок в июне 2025 года, всего за несколько месяцев завоевал значительную долю рынка — 8,5% в упаковках. На сегодняшний день было продано более 11,2 тыс. упаковок, а уровень дистрибьюции достиг 12% (более 12 тыс. аптек)

«Развивая портфель препаратов для женского здоровья, мы стремимся к одной главной цели – обеспечить благополучие каждой женщины. Для этого мы не только усиливаем линейку современными препаратами, но и гарантируем их доступность за счет собственной производственной экспертизы и оптимизации цепочек поставок», — отмечает директор департамента продаж и продвижения «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

Расширение гинекологической линейки демонстрирует последовательную реализацию стратегии «Биннофарм Групп», направленной на обеспечение российских женщин высококачественными, эффективными и доступными лекарственными средствами для поддержания здоровья на всех этапах жизни.

