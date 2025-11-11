Верховно-международный

Как стало известно “Ъ”, председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов решил укрепить и развивать международно-правовое сотрудничество судебной системы Российской Федерации. Соответствующее управление ВС возглавил выходец из надзорного ведомства генерал Денис Грунис, являвшийся помощником по особым поручениям господина Краснова в бытность его генпрокурором РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ Глава Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ

В соответствии с приказом Игоря Краснова Денис Грунис назначен начальником управления международного сотрудничества Верховного суда России. Другими приказами председателя в данном управлении был упразднен отдел протокола, а отдел международного права переведен в соответствующее подразделение ВС из управления систематизации законодательства и анализа судебной практики. Таким образом, международное управление из фактически протокольной структуры, занимавшейся в основном приемами делегаций иностранных судей и отправкой российских судей за границу, станет полноценным участником международно-правового сотрудничества.

После начала СВО и санкций, введенных против России, международно-правовые связи со многими странами, особенно в Европе, были свернуты. Это не могло не повлиять на расследование уголовных дел и возврат похищенного, так как были приостановлены обмен информацией между правоохранительными органами и экстрадиция.

Будучи генпрокурором России, Игорь Краснов сумел наладить сотрудничество с другими странами — даже из числа тех, которые отказывались иметь дела с РФ.

Для этого было организовано взаимодействие через страны-посредники, в том числе Турцию, что фактически не допустило правовой блокады России. Теперь в данном процессе активную роль предстоит сыграть не только прокурорам, но и судьям. В этой связи неслучайно, отмечают источники “Ъ” в судебной системе, назначение начальником международного управления Дениса Груниса.

Выпускник МГИМО, он начинал простым прокурором в Москве, затем перешел на работу в Генпрокуратуру, где возглавил отдел международного сотрудничества, а после и Главное управление международно-правового сотрудничества. Прекрасно зная языки, в частности французский, генерал Грунис лично участвовал в экстрадиционных процессах за границей. В частности, добился экстрадиции из Франции бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Экс-чиновник в России в итоге получил 14 лет колонии за хищение и отмывание 11 млрд руб. В последнее время господин Грунис являлся старшим помощником по особым поручениям при генпрокуроре, а переходя в Верховный суд, фактически восстановил свой международный статус.

Николай Сергеев