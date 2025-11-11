Рэпер P. Diddy стал в тюрьме помощником священника

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, которого в октябре приговорили к четырем годам тюрьмы, стал там помощником священника. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

Как отмечает телеканал, в тюрьме эта деятельность считается весьма престижной — помощник обычно убирает в церкви и офисе священника, помогает ему в ведении документации, работе с библиотекой религиозных книг и т. д.

Кроме того, по данным CBS, P. Diddy в заключении проходит курс лечения от наркотической зависимости. Также телеканал выяснил, что у рэпера уже были дисциплинарные взыскания — за несанкционированный телефонный звонок. В соответствии с тюремными правилами заключенные могут звонить только на одобренные номера, кроме того, им запрещены групповые звонки. Сам P. Diddy, совершивший групповой звонок, заявил, что он общался со своими адвокатами. Как отмечает CBS, нарушение может привести к тому, что ему временно запретят использовать телефон, а также ходить в тюремный магазин.

3 октября американский суд приговорил P. Diddy к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. СМИ писали, что рэпер рассчитывает на помилование от президента США Дональда Трампа в 2026 году.

Яна Рождественская