Главу ГК «Пикет» приговорили к девяти годам по делу о бракованных бронежилетах

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве и отмывании средств гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова. Ему назначили девять лет колонии строгого режима и штраф 800 тыс. руб. Инстанция также удовлетворила иск Минобороны на 2,4 млрд руб., сообщило ТАСС.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов

Суд установил, что Минобороны заключило с «Пикетом» контракт на поставку 30 тыс. бронежилетов для участников спецоперации. Однако в поставленных средствах защиты отсутствовали защита от поражения осколками и капы, смягчающие удар при поражении. В результате компания похитила 2,4 млрд руб.

Вместе с гендиректором ГК обвиняемыми по делу проходят финансовый директор «Пикета» Виктория Антонова и глава службы безопасности Михаил Кальченко. Им вынесут приговор 12 ноября.

Гособвинение запрашивало для Есипова 12 лет лишения свободы. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Защита просила учесть этот факт как смягчающее обстоятельство.

Никита Черненко