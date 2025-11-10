Для такой бронезащиты нет защиты

Двенадцать лет заключения запросила прокурор для гендиректора ООО «Группа компаний "Пикет"» Андрея Есипова, обвиняемого в хищении 2,4 млрд руб. при поставке Минобороны РФ 30 тыс. бронежилетов. В нарушение контракта с военным ведомством средства индивидуальной защиты, которыми должны были обеспечиваться мобилизованные для участия в СВО, таковыми не являлись. В них были установлены металлические плиты, зато отсутствовали защита от поражения осколками и капы, смягчающие удар при поражении. Адвокат просил учесть признание господином Есиповым вины и его сотрудничество со следствием, назначив фигуранту минимальное наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Заседание началось с того, что адвокат Андрея Есипова потребовал приостановить уголовное преследование подзащитного на том основании, что он подал заявление в Минобороны о направлении его в зону СВО. Якобы его уже готовы принять в одну из бригад Южного военного округа, о чем имеется подтверждение со стороны заместителя начальника Главного военно-политического управления вооруженных сил Героя России Апты Алаудинова. Прокурор выступила против, отметив, что контракт еще не заключен, а только это является основанием для приостановления разбирательства. Суд с обвинением согласился, постановив продолжить слушания. Тем более что оно не будет долгим — ранее Андрей Есипов заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело может быть рассмотрено за одно заседание.

Прокурор кратко рассказала, что Андрей Есипов обвиняется Главным следственным управлением (ГСУ) СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании похищенного (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, после начала СВО у Есипова сформировался умысел на хищение 2,4 млрд руб. при исполнении контракта на поставку Минобороны РФ бронежилетов и касок.

Следует отметить, что ООО «Группа компаний "Пикет"» средства индивидуальной защиты для военнослужащих ранее не выпускала и вообще занималась строительством. Однако после начала СВО компания переключилась на военные заказы, организовав поставку снарядов и беспилотников из-за границы.

На этот раз, по словам прокурора, Андрею Есипову пришлось договориться в Минобороны о том, что полученную прибыль — 1,9 млрд руб.— он поделит с военными, способствовавшими заключению контракта. Обо всем этом господин Есипов рассказал в рамках сделки с прокуратурой, подчеркнула гособвинитель.

В аферах ему помогали главбух общества Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Бухгалтер вела всю финансовую документацию, заодно подыскивая компании для последующей легализации и обналичивания похищенных средств. А начальник охраны перевозил наличность, обеспечивая безопасность проводимых незаконных сделок (уголовное дело господ Антоновой и Кальченко вскоре будут рассмотрено в Мещанском суде).

По итогам поставок 30 тыс. бронежилетов, сообщила прокурор, выяснилось, что они не могут быть использованы в боевых действиях.

Испытания показали, что в них были установлены плиты, в принципе способные защитить от пуль, однако не было предусмотренного контрактом кевлара, останавливающего осколки.

Как отметила прокурор, Андрей Есипов и его сообщники прекрасно знали, какой опасности подвергают военнослужащих, но все равно поставили во главу угла экономию на производстве средств защиты.

Оказалось, что вначале обвиняемые пытались закупить бронежилеты в Китае, но договориться о быстрой поставке не смогли. Тогда они решили наладить их собственный выпуск. Для этого были организованы закупки жилетов, которые используются в том числе для игры в страйкбол, а в них затем вкладывались бронеплиты, как правило не проходившие испытаний на прочность и не имевшие соответствующих сертификатов. Поставленные каски военных удовлетворили.

По данным прокурора, большую часть полученных от Минобороны средств фигуранты похитили и отмыли, вложив в иной бизнес, недвижимость и разместив на счетах в банках.

Так, после сделок с военными Андрей Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей, 25% в ООО УК-53 КМ и 50% в ООО «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью, почти 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Фаунд Мэри», торгующего оптом табачными изделиями, и 75% в ООО «Фикс и Точка», у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и области.

Участники аферы приобрели также три участка земли в подмосковной Балашихе, два из которых — площадью 2,5 тыс. кв. м, а еще один — 2,2 тыс. кв. м. Кроме того, деньги были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Тульская» в Москве. По ходатайствам ГСУ СКР Басманный суд Москвы наложил аресты на все эти активы, а также 22 счета фигурантов в различных банках.

Прокурор потребовала приговорить Андрея Есипова к 12 годам заключения.

Причем в этот срок, отметила она, должен быть включен приговор Симоновского райсуда, по которому гендиректор общества в 2024 году получил два года условно за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ). Фигурантом того же дела являлась госпожа Антонова.

Кроме того, полагает гособвинение, предприниматель на пять лет должен быть лишен права руководить коммерческими предприятиями после отбытия заключения. Иск Минобороны, отмечает гособвинение, должен быть удовлетворен на всю сумму причиненного ущерба в 2,4 млрд руб.

Адвокат господина Есипова с учетом его сотрудничества со следствием (благодаря показаниям фигуранта было возбуждено уголовное дело о даче взяток неустановленным сотрудникам Минобороны) просил приговорить подзащитного к минимальному сроку.

Сам господин Есипов отказался выступать в прениях и с последним словом, но в ходе разбирательства неоднократно подчеркивал, что согласен с обвинением и раскаивается в содеянном. Правда, попытался оспорить сумму иска, заявленного Минобороны, или хотя бы рассмотреть претензии военного ведомства в порядке гражданского судопроизводства.

Алексей Соковнин