Мэр Ярославля создал орган по трудоустройству участников СВО

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о создании рабочей группы по трудоустройству участников специальной военной операции. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля

Руководителем постоянно действующего совещательного органа стал сам глава города, в ее состав вошли также заммэра по соцполитике Елена Волкова, заммэра по социально-экономическому развитию Елена Гудкевич и ряд других чиновников. Помимо трудоустройства участников СВО группа должна создавать условия их интеграции в общество. Орган поможет содействию между ярославским филиалом фонда «Защитники Отечества», работодателями, службой занятости, органами местного самоуправления. Заседания группы будут проходить не реже одного раза в квартал.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал закон, упрощающий прием участников СВО на муниципальную службу. В частности, смягчены требования к стажу и уровню образования.

Антон Голицын