В Ярославской области упростили прием участников СВО на муниципальную службу
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал закон, упрощающий прием участников СВО на муниципальную службу. Об этом сообщили на официальном портале региона.
Согласно документу, для участников СВО понизят требования к стажу работы по специальности.
- Для муниципальных должностей высшей группы — с четырех до двух лет.
- Для муниципальных должностей главной группы — с двух лет до одного года.
К высшим должностям муниципальной службы, к примеру, относятся городские и районные главы.
Губернатор уточнил в Telegram-канале, что требования к стажу будут вовсе отменены для участников СВО, обладающих красными дипломами специалиста или магистра. Для этого необходимо, чтобы с момента окончания вуза прошло не менее трех лет.
В других регионах России также принимаются законы о послаблениях для участников СВО при поступлении на муниципальную службу. Этот процесс был запущен после соответствующего призыва зампреда Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») в июле этого года. Подобные изменения уже приняты, в частности, в Воронежской, Псковской, Пензенской и Кемеровской областях, а также в Ставропольском крае.
Закон, принятый на Кузбассе, отличается от ярославского тем, что участникам СВО там не сокращали стаж. Вместо этого в стаж муниципальной службы им засчитали срок, в течение которого они занимали военные должности в период СВО.