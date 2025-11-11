Бывший замминистра обороны Попов в суде не признал вину в хищениях

Бывший замминистра обороны, генерал армии Павел Попов не признал вину в хищениях денежных средств у парка «Патриот», а также в получении взяток и других преступлениях. Об этом он заявил на заседании 235-го гарнизонного военного суда после того, как прокурор огласил фабулу обвинительного заключения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны, генерал армии Павел Попов

«Вину мой подзащитный не признал ни по одному пункту»,— сказал «Ъ» адвокат подсудимого Денис Сагач. Ранее суд закрыл процесс по ходатайству гособвинителя, который указал, что материалы «содержат информацию, относящуюся к служебной тайне».

По данным следствия, в 2022-2024 годах господин Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и похитили 28,5 млн руб. Эти средства, предположительно, были потрачены на строительство для генерала загородного дома в СНТ «Звезда» в Красногорске.

Также следствие считает, в 2014-2024 годах Павел Попов получил от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку на сумму 45 млн руб. в виде безвозмездного пользования квартирой на Фрунзенской набережной и автомобиля Lexus LX 570. За это он обещал общее покровительство при проведении строительных работ, значится в материалах.

Согласно уголовному делу, в 2020-2024 годах господин Попов фиктивно устроил на работу в парк «Патриот» нескольких человек, в том числе свою невестку Аксинью Перебаеву. Предположительно, сотрудники получали зарплату, но фактически работу не выполняли. Ущерб государству оценивается более чем в 8 млн руб.

При обыске дома у генерала военные следователи изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы — предположительно, хранившиеся незаконно. Суд арестовал имущество Павла Попова на сумму свыше 100 млн руб. Признавшие вину бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров были осуждены на пять и шесть лет колонии.

Мария Локотецкая