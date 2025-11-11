«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как платформа «Мой экспорт» помогает предпринимателям выходить на зарубежные рынки.

Пожалуй, один из главных показателей успешности и развития бизнеса — это международное присутствие. Работа с зарубежными партнерами, выход на новые рынки меняет мышление предпринимателя. Тем более что в последние годы у них появились новые возможности находить партнеров за рубежом.

Цифровая платформа «Мой экспорт», созданная по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», предоставляет компаниям почти 130 услуг в режиме «одного окна», что избавляет бизнес от бумажной волокиты. Оператор сервиса Российский экспортный центр также помогает предпринимателям размещать товары на зарубежных маркетплейсах под единым брендом «Сделано в России».

Например, фирма UniTramp благодаря участию в бизнес-миссиях в Объединенных Арабских Эмиратах смогла найти партнеров в Германии и странах ближнего зарубежья, рассказывает основатель компании Роман Сотников: «Мы компания, которая осуществляет полный цикл — проектирование, производство и монтаж детского развлекательного оборудования на всей территории России и в странах СНГ. Производство у нас полностью из отечественных материалов, на территории Новосибирска. И работаем мы уже на протяжении 11 лет. Есть реализованные проекты во многих странах СНГ».

Зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт» могут как начинающие экспортеры, так и те, кто уже добился успехов на зарубежных рынках. Их количество практически достигло 45 тыс.