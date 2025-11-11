В Финляндии предложили ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией

Евросоюзу (ЕС) следует выбрать собственного представителя для прямого диалога с Россией по украинскому кризису. Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам финского парламента Йоханнес Коскинен.

«Было бы хорошо иметь такой прямой контакт (с Россией.—"Ъ") со стороны коалиции желающих»,— пояснил господин Коскинен в интервью газете Ilta-Sanomat. По его словам, подходящий на эту роль человек мог бы стать «посредником общей позиции» ЕС по конфликту. При этом никакую кандидатуру чиновник не предложил.

Накануне подобной точкой зрения делился бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. В качестве примера для руководства ЕС он привел шаги президента США Дональда Трампа.