Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин скончался в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области. Причины смерти не уточняются.

«Юрий Федорович принадлежал к числу удивительных людей, всю свою жизнь посвятивших спорту. Сборная СССР не проигрывала ни одной встречи, если на дорожку выходил Юрий Сисикин. Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах»,— приводит пресс-служба слова губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Юрий Сисикин завоевал золотые в командных соревнованиях на Олимпиадах 1960 и 1964 года. Также он стал обладателем двух серебряных наград Игр — в личном (1960) и командном турнирах (1968). В качестве судьи Сисикин работал на Олимпиаде 1980 и 1988 года. В 2024 году он был принят в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE).

Таисия Орлова