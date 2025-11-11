Рассмотрение апелляции Вероники Наумовой отложили на 24 ноября

Рассмотрение апелляции Вероники Наумовой, которую суд приговорил к 24 годам колонии по обвинению в убийстве опекаемого ребенка Далера Бобиева, перенесли на 24 ноября, следует из картотеки Второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Наумова (справа) и Даниил Егольников (слева) во время заседания суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вероника Наумова (справа) и Даниил Егольников (слева) во время заседания суда.

Вероника Наумова, являясь опекуном пятилетнего Далера Бобиева, в июне 2023 года объявила ребенка в розыск. Через несколько дней останки мальчика нашли в спортивной сумке в гараже, который арендовала опекун. Экспертиза показала, что ребенок погиб насильственной смертью за несколько месяцев до объявления в розыск. Следствие установило, что мальчик скончался от асфиксии, когда обвиняемая связала ему руки и ноги, избила, а затем опустила в ванну и удерживала под водой.

Свердловский областной суд признал Веронику Наумову виновной в 61 преступлении, включая незаконное лишение свободы, умышленное причинение вреда здоровью, вовлечение несовершеннолетнего в преступления, истязание и убийство. К издевательствам над ребенком Наумова привлекла племянника своего супруга Даниила Егольникова. Суд назначил ему пять лет исправительной колонии общего режима.

В суде Егольников полностью признал свою вину, Наумова — только в мошенничестве при получении пособий на Далера.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Урал» — «Убийственная опека».

Полина Бабинцева