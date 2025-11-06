Инвесторов не заинтересовал участок под торговый центр в Новинках

На аукцион «Дом.РФ» по продаже земельного участка площадью 2,5 га под застройку в Новинках не поступило ни одной заявки. Площадку с видом разрешенного использования под объекты торговли (ТЦ, торгово-развлекательные центры) организаторы выставляли на торги по стартовой цене в 34,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

«Земельный участок расположен в Богородском районе в 12 км от областного центра. Окружение представлено объектами ИЖС и зеленой зоной. Обладает хорошей транспортной доступностью. В непосредственной близости находятся автобусные остановки. Рядом пролегает трасса Р-158 – важная транспортная артерия Нижегородской области», — сообщалось в описании объекта недвижимости. После неудачных торгов «Дом.РФ» попытается продать этот участок повторно.

Иван Сергеев