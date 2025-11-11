Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд выпустил из СИЗО учредителя УСК «Сибиряк» Владимира Егорова

Железнодорожный суд Красноярска по ходатайству следствия изменил меру пресечения учредителю ООО «УСК "Сибиряк"» Владимиру Егорову с заключения под стражу на запрет определенных действий. Ему запрещено общаться с определенным кругом лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», основатель строительной компании находился в СИЗО с ноября 2024 года. Тогда его задержали правоохранители по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве автомобильной развязки через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Красноярске. Ущерб от действий бизнесмена следствием оценивается в 71 млн руб.

В январе 2025 года Владимир Егоров стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, он снизил затраты при строительстве 14 пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» для расселения граждан из аварийного жилого фонда. Сумма ущерба бюджету на тот момент оценивалась в 163 млн руб.

В сентября этого года было завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего директора «Красноярской дорожно-строительной компании» (ООО «КДСК») Антона Егорова, сына основателя УСК «Сибиряк». Следствием установлено, что при модернизации местного асфальтобетонного завода было похищено около 98 млн руб. Софинансирование работ осуществлялось в рамках нацпроекта «Экология». В декабре 2022-го фирма, которую возглавлял Антон Егоров, заключила договор на разработку технической документации. На основании поддельных документов об объемах и стоимости выполненных работ предприятие перечислило компании 98 млн руб.

Александра Стрелкова

