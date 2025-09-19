Хищения выросли на асфальте

В Красноярске завершили расследование дела Антона Егорова, сына владельца одной из крупнейших строительных компаний региона «Сибиряк» Владимира Егорова. Егорову-младшему вменяют в вину хищение почти 100 млн руб. на подрядах по модернизации асфальтобетонного завода. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям он отрицает. Егоров-старший и его дочь находятся под судом по делу о финансовых махинациях на 250 млн руб. при строительстве школы.

Антона Егорова задержали при попытке скрыться от правосудия в Казахстане

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ Антона Егорова задержали при попытке скрыться от правосудия в Казахстане

Суд ждет бывшего директора Красноярской дорожно-строительной компании (ООО «КДСК») 27-летнего Антона Егорова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы).

Это уголовное дело было возбуждено в ноябре 2024 года по материалам краевого УФСБ. Правоохранители выявили хищение 98 млн руб. при модернизации местного асфальтобетонного завода. Софинансирование проекта осуществлялось в рамках нацпроекта «Экология». В качестве обвиняемого по делу привлекли бывшего директора ООО «КДСК» Антона Егорова. В декабре 2022 года возглавляемая им фирма заключила договор подряда на разработку технической документации по модернизации асфальтобетонного завода и оказание инжиниринговых услуг, однако договоренность была нарушена.

«Фигурант обеспечил внесение в отчетные документы ложных сведений об объемах и стоимости выполненных работ, подписание документов представителем КДСК и их предоставление заказчику.

На основании этих бумаг асфальтобетонный завод произвел оплату договора в сумме 98 млн руб.»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель краевого управления Следственного комитета России Юлия Арбузова, добавив, что в последующем завод провел модернизацию за собственный счет.

По материалам расследования, Егоров-младший пытался скрыться. Его задержали в ноябре 2024 года в Новосибирской области на границе с Казахстаном. Предприниматель находился за рулем иномарки, которая принадлежал водителю из стройфирмы отца. Свой мобильный телефон Антон Егоров оставил дома.

Задержанного доставили под конвоем в Красноярск. По решению суда предпринимателя водворили в СИЗО, где он содержится до сих пор. Вину он не признал. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем в Красноярске проходит суд над отцом и сестрой Антона Егорова. Учредителя строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова и его дочь, занимавшую в фирме должность главбуха, обвиняют в хищении почти четверти миллиарда рублей при строительстве школы в Иланском районе. В судебном процессе, рассказали в прокуратуре, свои доказательства представляет сторона обвинения. Еще одно дело в отношении Егорова-старшего расследуется. Речь идет о предполагаемом хищении свыше 70 млн руб. при строительстве автомобильной развязки, которое финансировал городской бюджет. В целях возмещения ущерба арестованы принадлежавшие Владимиру Егорову два Rolls-Royce, несколько слитков золота, 5 млн руб., $100 тыс. и около €3 тыс.

Константин Воронов