США могут остаться без итальянской пасты из-за высоких пошлин

Крупнейшие производители итальянской пасты говорят, что они готовы прекратить ввоз своей продукции в США, поскольку вводимые администрацией Дональда Трампа пошлины на пасту из Италии делают экспорт нерентабельным. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Американские власти обвинили 13 итальянских производителей пасты в демпинге и объявили о введении с января пошлин на их продукцию в 92%. Это означает, что вместе с уже действующей пошлиной на все европейские товары (15%) пошлина на пасту составит 107%.

Эксперты и представители итальянского бизнеса уже призывали премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая заявляла о своих тесных контактах с господином Трампом, убедить его не вводить такие пошлины.

«Это крайне важный для нас рынок. Было бы настоящим позором, если бы у нас отобрали его без серьезных причин»,— заявил Джузеппе Ферро, генеральный директор одного из крупнейших итальянских производителей пасты La Molisana, попадающего под действие пошлин.

