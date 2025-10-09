Итальянцы просят Трампа не вводить высокие пошлины на пасту

Эксперты и представители итальянского бизнеса призывают премьер-министра страны Джорджу Мелони убедить президента США Трампа не вводить пошлины на пасту в размере 107%, так как это сильно ударит по экономике Италии. Об этом пишет The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В августе власти ЕС и США договорились о том, что европейские товары будут при ввозе в США облагаться пошлиной в 15%. Однако даже такие пошлины привели к тому, что экспорт продуктов питания из Италии в США в августе упал на 21%.

Позже американские власти обвинили двух итальянских производителей пасты в демпинге, и теперь США грозят ввести дополнительные пошлины на пасту в размере 92%. В итоге итальянская паста будет облагаться пошлиной в 107%. Итальянские СМИ уже назвали это «войной Трампа против пасты».

Джорджа Мелони и Дональд Трамп должны встретиться 18 октября на ужине Национального итало-американского фонда в Вашингтоне. «Это хороший момент для обсуждения попытки вытеснить итальянских производителей пасты с американского рынка или заставить их открыть производство в США»,— заявил глава объединения итальянских фермеров Coldiretti Этторе Прандини.

«Паста — символ Италии, а эти пошлины — оскорбление национальной гордости. Итальянские производители продуктов будут говорить Мелони: "Вы говорили, что у вас прямая линия с Трампом, так сделайте что-нибудь"»,— отмечает аналитик итальянской консалтинговой компании Policy Sonar Франческо Галиетти, напоминая слова госпожи Мелони о ее хороших и тесных отношениях с Дональдом Трампом.

Яна Рождественская