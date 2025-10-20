Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по задолженности по иску «РТ-Капитал»

Арбитражный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на решение по иску компании «РТ-Капитал». В ближайшее время судебные приставы приступят к взысканию долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В июле текущего года суд обязал ПФК «Крылья Советов» выплатить 923 млн руб. по иску дочерней структуры «Ростеха». В эту сумму включены основной долг и проценты.

Задолженность возникла по двум кредитным договорам «Крыльев Советов» с Новикомбанком, подконтрольным «Ростеху». В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. В футбольном клубе не оспаривали факт наличия задолженности и готовы были заключить соглашение, предусматривающее погашение долга до конца 2026 года. Истец, однако, выступил против такого варианта.

В «Ростехе» ранее отметили, что компания «ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России», и «неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения».

Андрей Сазонов