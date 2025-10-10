Установка катков на Адмиралтейской площади в Воронеже подорожала до 47 млн

Муниципальное учреждение «Зеленхоз» объявило конкурс по выбору подрядчика для оборудования на Адмиралтейской площади в Воронеже двух ледовых катков общей поверхностью 3,9 тыс. кв. м за 47,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — городской бюджет. Исполнение обязательств по контракту осуществляется в два этапа. В рамках первого, который продлится с даты заключения контракта до 14 декабря 2025 года, подрядчику предстоит установить две ледовые арены. Второй — с 15 декабря до 26 марта — предполагает обслуживание и демонтаж катков.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен подготовить ледовую арену для взрослых площадью 3,1 тыс. кв. м и детскую размером 800 кв. м, обеспечить их как минимум двумя единицами льдозаливочной техники и 50 «помощниками фигуристов» — ассистентами для передвижения на коньках. В обязательства исполнителя по обслуживанию катков входит уборка выпавшего снега, удаление наледи, при необходимости ремонт оградительного борта, холодильного и льдозаливочного оборудования, чистка и заливка поверхности, а также устранение сколов и трещин.

Заявки принимаются до 29 октября, итоги подведут 30-го.

Об открытии катков со световыми гирляндами на Адмиралтейской площади в Воронеже стало известно из распоряжения городской администрации в середине сентября. В прошлом году монтажом ледовой поверхности и праздничным оформлением территории занималась местная компания «Совтехэко» Бориса Чубура. В итоге каток открылся 29 декабря и, по сообщению мэра Сергея Петрина, завершил работу 7 марта.

Кабира Гасанова