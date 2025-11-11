Прощание с профессором СПбГУ Толстым пройдет в университете

Церемония прощания с почетным профессором СПбГУ Юрием Толстым пройдет в стенах университета, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе вуза. Панихида пройдет в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ, отпевание — в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла. Дата и время прощания будут известны позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор СПбГУ Юрий Толстой

Фото: СПБГУ Профессор СПбГУ Юрий Толстой

Фото: СПБГУ

Юрий Толстой умер 10 ноября в возрасте 98 лет. В 1945 году он поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, окончил его с отличием. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1970-м — докторскую. С 1956 года — доцент, с 1972-го — профессор кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ.

Под руководством господина Толстого в университете учились президент Владимир Путин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава СКР Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Полина Мотызлевская