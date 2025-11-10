Умер почетный профессор СПбГУ Юрий Толстой

Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет, сообщила пресс-служба вуза. Под руководством господина Толстого в университете учились президент Владимир Путин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава СКР Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Юрий Толстой родился в Ленинграде в 1927 году, в семье инженера и преподавательницы иностранных языков. В 1945 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, окончил его с отличием. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1970-м — докторскую. С 1956 года — доцент, с 1972-го — профессор кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ.

В 90-е годы работал членом Комитета Конституционного надзора СССР. В 2000 году был избрал членом-корреспондентом РАН. В 2003-м — стал академиком РАН.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» (I, II, III и IV степени), медалью Анатолия Кони. За создание учебника «Гражданское право» в 2002 году получил премию правительства в области образования. Одним из соавторов учебника является Дмитрий Медведев. Издание неоднократно переиздавалось в 1996-2000-х годах. Господин Толстой написал для учебника главы главы 16—22 (право собственности и другие вещные права), 34 (жилищное право), 50 (обязательства из причинения вреда), 51 (обязательства из неосновательного обогащения), 62—65 (наследственное право).

Полина Мотызлевская