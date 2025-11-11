Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему люксовые бренды дают своим коллекциям непроизносимые названия.

Приложение для чтения и прослушивания книг «Литрес» недавно выпустило подборку произведений с особенно длинными названиями. И это вдохновило меня вспомнить, как люксовые бренды соревнуются с писателями в длине фраз. Когда в Исландии извергся вулкан Эйяфьядлайекюдль, компания Romain Jerome отреагировала молниеносно и выпустила часы с его названием и аббревиатурой DNA в придачу. В корпусе была настоящая лава из того самого вулкана, но достать ее бренду было не так сложно, как клиентам и журналистам произнести название

Audemars Piguet посвятили свой Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher легендарному гонщику, само название тоже надо было произносить на скорости, чтобы на последнем слове слушатель не забыл начало. L’Arche de Noe racontee par Van Cleef & Arpels — это была фантастическая коллекция и не менее фантастическая выставка, поставленная великим Робертом Уилсоном в Париже. Но название, признаюсь, я осилила далеко не с первого раза. Название Prospex Speedtimer Solar Chronograph World Athletics Championships Tokyo 25 Limited Edition от Seiko звучало как протокол Олимпийского комитета. Вроде бы, все по делу, но как же длинно.

Анна Минакова