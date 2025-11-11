Откровенному контенту создадут новую площадку

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, что известно о новом проекте Амрапали Ган.

Бывший топ-менеджер OnlyFans готовит к запуску собственный проект. Амрапали Ган работала гендиректором в известной всему миру и ставшей мемом компании до 2023 года. С тех пор, как отмечает журнал Fortune, рынок контента, созданного так называемыми креаторами, стремительно рос. Еще во времена Амрапали OnlyFans приносил $7 млрд в год, а авторы откровенных фото и видео строили на сервисе бизнес в сотни тысяч долларов в месяц.

Главной отличительной чертой проекта, кроме, собственно, контента для взрослых, стало многообразие способов монетизации. Существовали бесконечные варианты: подписки, платный контент для разблокировки, платный переход наверх списка в директе автора контента и так далее. Идею многообразия опций Ган унесла с собой в проект под названием Vylit. Совместно с партнерами она привлекла $2,7 млн инвестиций. Новая платформа, как ожидается, будет чем-то вроде лайт-версии сервиса 18+ — тоже чувственный контент, но более благопристойный. Разрешены публикации топлес, но в остальном якобы без пошлых подробностей.

Новым пользователям помогут быстрее выйти на монетизацию контента. В частности, планируется лучше интегрировать сторонние аккаунты (так, чтобы наработанная на других площадках публика не терялась). Вторая важная составляющая — интеграция генеративного ИИ, который поможет авторам контента. Те смогут генерировать фото, видео или даже создавать своего цифрового аватара для общения с фанатами. Руководители проекта признают, что другие сервисы не слишком удачно тестировали эту опцию, но решили попробовать. Стартап планируется запустить в конце 2025 года.

Яна Лубнина