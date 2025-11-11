«Ее космические здания завораживают и отталкивают одновременно»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об особом подходе архитектора.

Продолжаю свою «коллекцию архитекторов». Ее космические здания — будто фантастические объекты, вообще без прямых линий — завораживают, притягивают и отталкивают одновременно. Заха Хадид, ирако-британский зодчий, боролась за права женщин в архитектуре и первой получила Притцкеровскую премию. После нее еще четыре женщины также стали лауреатами. Кстати, вручали премию ей в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, где в 2004 году проходила церемония награждения этого аналога Нобелевки, только в области архитектуры.

Ее учитель — знаменитый архитектор Рем Колхас. А ее собственные проекты долгое время никто не решался реализовывать, вплоть до того, что 10 лет бюро Захи Хадид пришлось заниматься дизайном интерьеров, мебели и обуви, таких же космических, как будущие здания. Более всего ее вдохновляли произведения Казимира Малевича, супрематизм и русский конструктивизм — эдакое умышленное создание форм, противоречащих традиционному восприятию и раздражающе вторгающихся с городскую среду.

Это Заха Хадид. Которой бы исполнилось всего 75 лет буквально в конце октября — она умерла 10 лет назад от сердечного приступа. В России есть всего два здания, построенных по ее проектам. Это бизнес-центр Dominion Tower в районе Дубровки. А еще единственный в мире частный дом, который отечественный бизнесмен заказал для всемирно известной модели, но так и не подарил ей, потому как свадьбы не сложилось. 22-метровая многоярусная резиденция больше всего похожа на капитанскую кабину корабля.

А мне вспоминается Культурный центр Гейдара Алиева, который я посетил год назад, будучи в Баку. Напоминает громадина из железобетона и стали волнообразную ленту Мебиуса. А городская легенда, услышанная мною не из одних уст, гласит, что, если посмотреть на сооружение сверху, там будет видна подпись Гейдара Алиева. В 2014 году, кстати, это здание было признано лучшим зданием в мире.

