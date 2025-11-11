«Jaguar вместе со своими спонсорами смогли поднять нереальную волну хайпа»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как компания сумела привлечь внимание к своей команде в «Формуле-1».

«Формула-1»: чего тут только не было, но по-настоящему блестящую аферу, причем не преступив закон, провернул Jaguar в 2004-м. Команда тогда звезд с неба не хватала, и внимания к ней было немного. Ситуацию решили исправить громкой рекламной акцией. В те годы к выходу готовился фильм «12 друзей Оушена», и создатели картины о лучших мошенниках в мире предложили Jaguar свою помощь. На гоночных машинах появилась реклама картины, а на носу у каждого из болидов — бриллиант размером с большую пуговицу и стоимостью $350 тыс. Пресса тогда буквально сошла с ума. Бриллиантовый блеск на машинах затмил многое. О Jaguar говорили постоянно. Свою долю пиара получил и хозяин драгоценных камней Бени Штейнмец, израильский бизнесмен, который владел алмазными шахтами в Африке.

Страховать бриллианты отказались все агентства, и как выяснилось, не зря. В первом же повороте на Гран-при Монако, где машины стартовали с драгоценными камнями на носовых обтекателях, один из болидов Jaguar врезался в отбойник. Гонка ушла на второй план, все ждали информации о бриллианте. Но, согласно правилам, подойти к машине можно было только после финиша, и то не сразу. Поэтому, когда у представителей Jaguar появилась возможность обыскать место аварии, никакого камня там, конечно же, не было.

Эту историю потом обсуждали долго, по ходу продолжая рекламировать британский автоконгломерат. Только спустя 17 лет один из гонщиков Jaguar тех лет Марк Уэббер рассказал журналистам правду. По словам австралийца, никаких бриллиантов на обтекателях болидов не было. Во всем своем великолепии там сверкали подделки за несколько долларов. Правда, гонщик так и не раскрыл, была ли запланирована авария, но это уже неважно. Ведь компания Jaguar вместе со своими спонсорами смогла поднять нереальную волну хайпа и заработать серьезные деньги. Кстати, фильм про гениальных аферистов «12 друзей Оушена» собрал в прокате почти $400 млн.

