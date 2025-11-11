Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, что обнаружили специалисты, наблюдая за танцорами, музыкантами и художниками.

Иногда танго, оригами или игра на укулеле могут быть полезнее шахмат и книг. Это утверждает группа исследователей из 13 стран, а результаты изучения этой темы публикует Nature Communications. Среди 1,5 тыс. участников эксперимента были танцоры, музыканты, художники, причем как профи, так и те, кто занимается этими вещами просто для удовольствия. Исследователи изучили данные их «мозговых часов», то есть специальных моделей, которые измеряют разницу между паспортным возрастом и биологическим. В тех зонах мозга, которые больше всего подвержены старению, творческая активность укрепляла и увеличивала число связей с другими участками. Даже у профи, чей мозг и так выглядит «моложе», чем у менее увлеченных коллег, обучение новому творческому навыку оказывало заметный эффект.

Наиболее полезным оказалось танго: у тех, кто много танцует, мозг моложе на семь лет, в отличие от возраста по паспорту. Как объяснили авторы исследования, танго требует высокой умственной нагрузки: надо запомнить все движения, хорошо их координировать и постоянно думать о том, что делать дальше. Другая часть эксперимента была посвящена стратегической видеоигре. После 30 часов напряженной баталии «мозговые часы» участников, которым не было прежде знакомо это приложение, пошли назад. Некоторые помолодели на два-три года. Как резюмировали ученые, любое творчество может поддерживать когнитивное и эмоциональное благополучие. А еще это красиво, освежающе и доступно.

Анна Кулецкая