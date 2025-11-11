Россияне на ноябрьских праздниках на треть увеличили траты на отдых

В период ноябрьских праздников россияне потратили на отдых и путешествия на треть больше, чем годом ранее, следует из данных ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Рост трат сопровождался увеличением бронирований отелей на 73% к прошлому году, средняя стоимость размещения в которых составила 8,4 тыс руб. за ночь.

Основные расходы клиентов ВТБ пришлись на кафе и рестораны (6 млрд руб.), авиаперелеты (1,1 млрд руб.), театры и кино (894 млн руб.). Лидерами внутреннего туризма стали Москва (18% от всех бронирований по стране), Санкт-Петербург (12,3%) и Адлер (5,1%).