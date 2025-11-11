Прощание с актером Владимиром Симоновым пройдет 12 ноября в Театре Вахтангова

Церемония прощания с актером Владимиром Симоновым состоится в Театре им. Вахтангова 12 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Предполагается, что церемония пройдет с 11:00 до 13:00 мск. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Владимир Симонов умер 9 ноября в возрасте 68 лет. В труппу Театра им. Вахтангова его приняли в 1980 году. Там он играл в спектаклях «Мистерия-буфф» по пьесе Владимира Маяковского, «Кот в сапогах» по мотивам произведения Шарля Перро, «Антоний и Клеопатра» по трагедии Уильяма Шекспира.

В кино начал сниматься в 80-е. Фильмография артиста насчитывает более 100 ролей — он сыграл в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница: Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона».

Полина Мотызлевская