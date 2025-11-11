Прощание с актером Владимиром Симоновым пройдет 12 ноября в Театре Вахтангова
Церемония прощания с актером Владимиром Симоновым состоится в Театре им. Вахтангова 12 ноября, сообщили в пресс-службе театра.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Предполагается, что церемония пройдет с 11:00 до 13:00 мск. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.
Владимир Симонов умер 9 ноября в возрасте 68 лет. В труппу Театра им. Вахтангова его приняли в 1980 году. Там он играл в спектаклях «Мистерия-буфф» по пьесе Владимира Маяковского, «Кот в сапогах» по мотивам произведения Шарля Перро, «Антоний и Клеопатра» по трагедии Уильяма Шекспира.
В кино начал сниматься в 80-е. Фильмография артиста насчитывает более 100 ролей — он сыграл в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница: Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона».