Суд назначил экспертизу по делу о взыскании с подрядчика ППК ВСК 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Омской области назначил судебную экспертизу по иску региональной прокуратуры к московской публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) о взыскании 1,3 млрд руб. за невыполнение обязательств по контракту о строительстве детского инфекционного стационара в Омске. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Экспертизу поручили организации судебных экспертов «Сумма мнений» (Екатеринбург). Специалистам предстоит установить объем и стоимость фактически выполненных работ ППК ВСК по госконтракту, имеются ли в них дефекты и недостатки. Также нужно определить причину дефектов и стоимость их устранения.

Стоимость исследования составляет 6 млн руб. Заключение должно быть представлено не позднее чем через 60 рабочих дней с момента определения суда. Производство по делу приостановлено до получения экспертного заключения.

Как писал «Ъ-Сибирь» в июле 2025 года, заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков обратился с иском в арбитражный суд региона с просьбой взыскать с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) 1,3 млрд руб. в качестве компенсации за неисполнение обязательств по контракту. ВСК занималась строительством детского инфекционного стационара, стоимость контракта по которому составляла 6,3 млрд руб.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в 2023 году подрядчик на основании договора, заключенного с БУОО «Омскоблстройзаказчик», получил более 1,2 млрд руб. аванса на возведение здания. Ввод объекта был запланирован на 2027 год. В надзорном ведомстве считают, что генподрядчик сорвал график строительства объекта. На сегодняшний день процент готовности здания составляет – 8,7%, что ниже планируемого в четыре раза.

Лолита Белова