Петербургская биржа продлила лимит роста цен на бензин и ДТ

Петербургская биржа продлила до 28 ноября действие лимита в 0,01% на повышение цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Уровень падения цены установлен в 10% против порога в 20%, действовавшего до 10 ноября.

Для летнего и межсезонного дизтоплива, а также авиакеросина границы колебания цены установлены от +0,1% до -10%.

По данным «Ъ», вопрос о продлении лимита обсуждался на прошлой неделе на заседании профильного штаба под руководством вице-премьера Александра Новака. Необходимость продления ограничений источники объяснили стабильно высокой стоимостью нефтепродуктов в сегменте мелкого опта.

С 8 сентября биржа сократила размер предельных ценовых колебаний по АИ-92 и АИ-95 до 0,01% против прежних 0,5% и ограничила объем закупки одним участником торгов.