Лимит на повышение цен на бензин на бирже планируют продлить

Действие лимита на повышение цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизтопливо в размере 0,01% от значений предыдущего дня торгов на Петербургской бирже планируется продлить, рассказали собеседники “Ъ”. По их словам, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.

Необходимость продления ограничений, в частности, объяснялась сохраняющейся высокой стоимостью нефтепродуктов в сегменте мелкого опта, говорят источники “Ъ”. По их данным, вопрос снова может быть рассмотрен через две недели с учетом изменения рыночной конъюнктуры. “Ъ” направил вопросы в Петербургскую биржу.

Петербургская биржа сократила размер предельных ценовых колебаний по АИ-92 и АИ-95 до 0,01% против прежних 0,5% с 8 сентября, позже этот режим был распространен и на торги дизтопливом. Также ограничен объем закупки одним участником торгов. 1 ноября Петербургская биржа продлила действие режима до 10 ноября. Как отмечали участники торгов, меры могут охладить рынок, но вызвать искажения ценообразования (см. “Ъ” от 10 сентября).

Ольга Семеновых