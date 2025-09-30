В Курчатове ищут подрядчика для строительства станции очистки воды за 1,5 млрд

Управление городского хозяйства Курчатова Курской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства станции обезжелезивания. Начальная стоимость контракта — 1,5 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — городской бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 30 июня 2027 года должен подготовить площадку, выполнить строительные работы, смонтировать сети водо- и теплоснабжения, а также водоотведения и т.д. Гарантийный срок составляет пять лет.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 8 октября. Итоги будут подведены 10 октября.

ПАО «Россети» ищет подрядчика для разработки за 2,5 млрд руб. проекта линии электропередачи от Курской атомной электростанции до Москвы.

Юрий Голубь