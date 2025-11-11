Второй приговор вынесен экс-главе отдела минэкономразвития Горного Алтая

Горно-Алтайский горсуд вынес приговор в отношении экс-начальника отдела по управлению земельными ресурсами минэкономразвития Республики Алтай. Об этом сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь идет об Аржане Ялбакове. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначили четыре года колонии общего режима.

Согласно версии следствия, в марте 2023 года фигурант дела незаконно передал земельный участок стоимостью 2 млн руб. в собственность ООО «НОТУС» без торгов по заниженной цене в размере 15% от его кадастровой стоимости. По данным региональной прокуратуры, ущерб республиканскому бюджету составил 1,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2025 года суд назначил Аржану Ялбакову 10,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 16,5 млн руб. Тогда его признали виновным по двум эпизодам получения взятки (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как пояснили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах, суд не объединил наказания по двум приговорам, осужденный будет отбывать наказание по каждому из них в отдельности.

В апреле этого года суд также вынес приговор бывшему первому замминистра экономического развития Республики Алтай. Согласно данным картотеки Горно-Алтайского городского суда, речь идет о Владимире Лацкове. Ему назначили 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий. Следствием установлено, что фигурант дела, зная, что арендованный участок земли с кадастровой стоимостью 11 млн руб. при рыночной цене около 141 млрд руб., не используется по целевому назначению, подготовил поддельные документы. На их основании ООО «НОТУС» выкупило землю по заниженной цене без проведения торгов.

Александра Стрелкова