Экс-главу отдела минэкономразвития Горного Алтая осудили на 10,5 лет за взятки

Суд вынес приговор в отношении экс-начальника отдела по управлению земельными ресурсами минэкономразвития Республики Алтай Аржана Ялбакова. Его признали виновным по двум эпизодам получения взятки (ч.5,ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Подсудимому назначили 10,5 лет колонии строгого режима, штраф в размере 16,5 млн руб., а также на восемь лет запретили занимать должности на госслужбе, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года чиновник незаконно перевел земельный участок площадью 122,7 тыс. кв м. на территории Дмитриевского сельского поселения в категорию земель для ведения бизнеса. Кроме того, установили правоохранители, в начале 2023 года через врио начальника дежурной части отдела МВД по Горно-Алтайску Аржан Ялбаков получил 200 тыс. руб. Взятку передал руководитель коммерческой организации по оказанию риэлторских услуг за помощь в получении субаренды на часть земельного участка площадью 10 тыс. кв.м. в Майминском районе. Уточняется, что этот участок находился в аренде АО «Аэропорт Горно-Алтайск» и собственности Республики Алтай.

В августе того же года, говорится в сообщении СКР, глава отдела регионального минэкономразвития вместе с руководителем той же фирмы и тремя сотрудниками полиции получил от местного бизнесмена 8 млн руб. Вознаграждение предназначалось за оформление в собственность супруги предпринимателя земельного участка площадью 3,5 га на территории Майминского района.

Двух бывших полицейских осудили на восемь лет и три месяца колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн руб. Их признали виновными в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В отношении еще одного сотрудника МВД уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что он отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Александра Стрелкова