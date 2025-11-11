Мадридский «Атлетико» перешел под американский контроль
Футбольный клуб продан инвестфонду Apollo
Известный испанский футбольный клуб «Атлетико» официально сменил контролирующего владельца. Им стал американский инвестфонд Apollo Global Management. Участники сделки не раскрывают ее детали, но, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, клуб был оценен в диапазоне от €2 млрд до €2,5 млрд. С появлением нового и обеспеченного хозяина, а активы под управлением Apollo превышают $900 млрд, у «Атлетико» появляется шанс избавиться от репутации вечно третьего, за редким исключением, номера испанского футбола.
Фото: Susana Vera / Reuters
Испанский футбольный клуб «Атлетико» сообщил на своем официальном сайте о завершении сделки по продаже контрольного пакета акций американскому инвестфонду Apollo Global Management. Прежние контролирующие акционеры клуба — его гендиректор Мигель Анхель Хиль Марин и президент мадридцев Энрике Сересо, а также компания Ares Management (в совокупности им всем принадлежало 70% акций мадридцев) свое принципиальное согласие на продажу дали еще в сентябре, но оставалось дождаться реакции собственно покупателя. Последний изначально вообще не планировал покупать клуб.
Интерес Apollo сводился к участию в девелоперском проекте на €800 млн, который «Атлетико» реализует в окрестностях арены Metropolitano Stadium. Но в итоге было решено войти в капитал клуба. Для Apollo приобретение «Атлетико» стало крупнейшим вложением в спортивный проект. Ранее компания пыталась купить долю в одном из самых известных английских клубов «Манчестер Юнайтед».
Параметры сделки не уточняются. Источник Financial Times сообщил, что клуб был оценен в €2,5 млрд с учетом долга. Впрочем, другой собеседник издания уверяет, что оценка несколько меньше и едва превышает €2 млрд.
В любом случае «Атлетико» оценен в заметно меньшую, чем предполагалось, сумму. Ранее Reuters сообщало, что речь шла о €3 млрд.
Договор предусматривает, что Энрике Сересо и Мигель Анхель Хиль Марин (помимо прочего, он является еще и членом исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций, UEFA) сохранят часть акций и останутся на своих постах, «чтобы обеспечить преемственность». «Apollo является отличным союзником, который уважает традиции клуба и его болельщиков,— отметил Мигель Анхель Хиль Марин.— А появление у клуба дополнительных ресурсов поможет ему усилить конкурентоспособность».
Если так, то у «Атлетико» появится шанс избавиться от репутации вечно третьей, вслед за «Реалом» и «Барселоной», силы в испанском футболе. Неудивительно, учитывая, что по финансовым возможностям соперникам «Атлетико» сильно уступает. В 2024 году доходы клуба составили около €400 млн. Для сравнения: «Барселона» за тот же период получила €994 млн, а «Реал» — €1,186 млрд.
Несмотря на более скромные возможности, пару раз «Атлетико» все же удавалось вмешиваться в противостояние грандов. За последние два с лишним десятилетия только «Атлетико» удавалось нарушить мадридско-каталонскую дуополию: «матрасники» (прозвище «Атлетико» за характерную раскраску формы) становились чемпионами Испании в 2014 и 2021 годах. В активе клуба, помимо означенных, еще девять чемпионских титулов, но все они давние — последний из них датируется 1996 годом. В текущем первенстве «Атлетико» идет на четвертом месте. В Лиге чемпионов, групповой этап которой мадридцы не пропускали уже 12 лет (в 2014 и 2016 годах команда доходила до финала), команда пока занимает только 17-е место.