Зарубежные СМИ: Как будет строиться сотрудничество США и Сирии?

Соединенные Штаты и Сирия — теперь союзники, об этом в интервью Fox News заявил президент страны переходного периода Ахмед аш-Шараа после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. По итогам переговоров стороны достигли соглашения о совместных действиях против «Исламского государства», признанного террористической организацией и запрещенного в России. Кроме того, США смягчили санкции в отношении Сирии, в частности, разрешили передачу товаров и технологий гражданского назначения. Ведущие мировые СМИ обсуждают первый в истории визит сирийского лидера в Вашингтон и его попытки вывести страну из изоляции. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Саму встречу CBS News называет ошеломляющим поворотом судьбы. Еще недавно американское правительство называло Ахмеда аш-Шараа международным террористом, а за его голову была назначена награда в $10 млн. Перед прибытием в Вашингтон его имя исключили из списка лиц, связанных с терроризмом. Сирия на протяжении десятилетий была парализована санкциями, и теперь ее лидер стремится к нормализации отношений со Штатами и другими странами.

Как пишет «Аль-Джазира», эти переговоры ознаменовали серьезную перестройку отношений двух стран. Теперь Дамаск готов сотрудничать с Пентагоном, стороны могут начать обмениваться разведданными, а Сирия — рассчитывать на оружие и технологическую помощь США. Один из ключевых итогов встречи — присоединение республики к международной коалиции для борьбы с «Исламским государством» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Ирония в том, что во время войны в Ираке аш-Шараа сражался на стороне «Аль-Каиды», после возглавлял сирийское подразделение «Исламского государства», а затем вошел в преобразованную «Хайят Тахрир аш-Шам» (все эти три организации признаны террористическими и запрещены на территории России).

По информации Reuters, новый сирийский лидер согласился бороться с террористами и по личным причинам. Высокопоставленные чиновники заявили агентству, что Дамаск за последние пару месяцев сорвал два заговора группировки с целью убийства Аш-Шараа. Также в интервью Fox News лидер ближневосточной республики заявил, что не имел отношения к событиям 11 сентября, потому что был молод, а также заверил, что все его связи с организацией, которая совершила теракт, остались в прошлом. Сирийский лидер добился смягчения американских рестрикций против Дамаска и мер экспортного контроля на 180 дней. Также частично приостановлено действие «Акта Цезаря», который позволяет вводить вторичные санкции против иностранных граждан и компаний за поддержку режима Асада. Но есть исключения: ограничения касаются трансакций с Россией и Ираном, уточняет Bloomberg, а также самого Башара Асада, который был свергнут в декабре прошлого года.

Выйдя к журналистам после переговоров, Трамп назвал аш-Шараа молодым и привлекательным парнем, с сильным прошлым, у которого есть шанс удержаться на плаву, передает The Associated Press. А жители Сирии накануне заполнили улицы, запуская фейерверки в знак празднования исторического события с надеждой, что их страна, лишенная доступа к кредитным картам и мировым финансам, сможет вновь присоединиться к глобальной экономике, добавляет издание.

