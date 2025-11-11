Подросток из Кургана погиб в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) после того, как под окнами дома нашли тело подростка из Кургана, сообщает „Ъ Северо-Запад“.

Мертового юношу нашли утром 10 ноября под окнами дома на улице Пейзажная в Красногвардейском районе. Сотрудники МЧС России вскрыли запертую изнутри квартиру, но там обнаружили только личные вещи погибшего. Предсмертной записки тоже не было. По данным СМИ, подросток приехал в Санкт-Петербург на концерт рэпера 9mice (Сергея Дмитриева) и снял квартиру через сервис бесплатных объявлений.

Виталина Ярховска