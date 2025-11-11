Курганский подросток погиб в Петербурге после концерта рэпера 9mice

Одиннадцатиклассник из Кургана был найден мертвым в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Тело подростка обнаружили утром 10 ноября под окнами дома на улице Пейзажной. По данным издания, молодой человек прилетел в Петербург 5 ноября на концерт рэпера 9mice (Сергея Дмитриева), который состоялся 9 ноября. Он снимал квартиру в этом доме через сервис бесплатных объявлений.

Квартира была заперта изнутри. Сотрудники МЧС помогли вскрыть дверь, но внутри не обнаружили ничего, кроме личных вещей погибшего. Предсмертной записки не найдено. Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Артемий Чулков