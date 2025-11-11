Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о «новом вирусе РСВ»

Роспотребнадзор опубликовал разъяснения в связи с сообщениями СМИ о распространении в России респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Как указали в ведомстве, РСВ — не новый вирус, а «хорошо известный» и широко распространенный возбудитель ОРВИ.

В СМИ ранее распространилась информация о том, что РСВ сопоставим по своей тяжести с гриппом и COVID-19. Источником информации в материалах выступало исследование, проведенное в рамках программы PREPARE. Согласно ему, от 5 до 10% людей, страдающих от симптомов простуды, могут быть инфицированы РСВ.

В Роспотребнадзоре указали, что в отдельных сезонах действительно возможно повышение заболеваемости РСВ, но «это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена».

Ведомство также напомнило, что РСВ является причиной широкого спектра респираторных заболеваний — от легких инфекций верхних дыхательных путей до тяжелых поражений нижних дыхательных путей, таких как бронхиолит и пневмония. В большинстве регионов мира распространение РСВ-инфекции имеет сезонный характер. У большинства заболевание протекает в легкой форме, но возможно и развитие тяжелых форм, требующих госпитализации, заявили в Роспотребнадзоре.

Полина Мотызлевская