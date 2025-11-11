Госдума призвала США избежать обострения ситуации в Карибском море

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения о ситуации в Карибском море у побережья Венесуэлы, где США «под предлогом борьбы с наркокартелями» усиливают военное присутствие и атакуют суда. Международное сообщество, говорится в обращении, «должно незамедлительно и безоговорочно» осудить угрозы силой и ее применение.

Обращение направлено к парламентам государств—членов ООН и международным парламентским организациям. «Государственная Дума призывает США воздержаться от обострения взрывоопасной ситуации и содействовать поиску решений проблем, связанных с трансграничной организованной преступностью и наркотрафиком, посредством сотрудничества и диалога между странами, добросовестного выполнения международно-правовых обязательств»,— следует из текста.

По приказу Дональда Трампа США с сентября наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. В результате погиб как минимум 61 человек. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются «сменить неугодный режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На фоне усиливающегося военного давления со стороны США и угрозы наземных ударов по наркокартелям господин Мадуро обратился к России за помощью, писала The Washington Post.

Лусине Баласян