Прокуратуре не удалось оспорить приговор бывшему гендиректору ЧЭМК

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на приговор бывшему генеральному директору АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, осужденному условно за интимные связи с несовершеннолетними. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщили в суде.

Решение принято 11 ноября. «Кассационное представление оставлено без удовлетворения. Судебный акты остались в силе»,— рассказали в кассационном суде.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, прокуратура настаивала на назначении экс-директору ЧЭМК реального лишения свободы сроком на четыре года. В декабре 2024 года Калининский районный суд Челябинска приговорил Павла Ходоровского к четырем годам условно, признав виновным в развратных действиях и получении интимных услуг несовершеннолетних, а также в изготовлении и обороте порнографических материалов с несовершеннолетними (ч. 1 ст. 135, ст. 240.1, ч. 1 ст. 242.2, п. «г» ч. 2 ст. 242.1, и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Гособвинение обжаловало приговор из-за его чрезмерной мягкости. В апреле Челябинский областной суд частично изменил наказание, увеличив срок условного лишения свободы до шести лет. Тогда суд ссылался на то, что при вынесении решения учитывался пожилой возраст обвиняемого — 73 года, тяжелые заболевания и инвалидность, а также его содействие в расследовании. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме и в порядке особого судопроизводства. По данным СМИ, бывший гендиректор ЧЭМК признал вину в содеянном.

До февраля 2024 года АО «ЧЭМК» принадлежало бизнесмену Юрию Антипову и его семье. По иску Генпрокуратуры РФ Арбитражный суд Свердловской области обратил в доход государства ЧЭМК и еще два предприятия, входившие с ним в одну группу. Основанием для национализации стала незаконная, по мнению истца, приватизация заводов в 1990-х годах.