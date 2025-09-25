Дело экс-главы ЧЭМК дошло до кассации

Седьмой кассационный суд 11 ноября рассмотрит жалобу прокуратуры на приговор бывшему генеральному директору АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, осужденному за интимные связи с подростками. В декабре прошлого года ему назначили четыре года условного лишения свободы. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу прокуратуры, увеличила наказание до шести лет условно. Изначально гособвинитель просил для экс-главы ЧЭМК четыре года колонии.



В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции назначил дату заседания по уголовному делу бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, осужденного условно за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Жалобу прокурора рассмотрят 11 ноября. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

Кассационное представление подали представители Генеральной прокуратуры РФ, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах. Жалоба поступила в кассационную инстанцию в начале сентября. При этом в Калининском районном суде Челябинска, где огласили первоначальный приговор, кассационное представление было зарегистрировано еще в конце мая, а 10 июня принято к рассмотрению.

Это уже вторая попытка обжаловать приговор Павлу Ходоровскому. 11 декабря 2024 года Калининский районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Бывшего руководителя ЧЭМК признали виновным в следующих преступлениях: ч. 1 ст. 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), ст. 240.1 («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»), п. «г» ч. 2 ст. 242.1 («Изготовление и оборот материалов с порно­графическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета») и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета»).

Изначально прокуратура запрашивала для Павла Ходоровского четыре года реального лишения свободы. Через неделю после оглашения приговора судом первой инстанции гособвинитель подал апелляционную жалобу. Рассмотрев представление, Челябинский областной суд в апреле этого года увеличил срок условного лишения свободы с четырех до шести лет. Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщала, что при вынесении решения учитывался пожилой возраст обвиняемого — 73 года, тяжелые заболевания и инвалидность, а также его содействие в расследовании. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме и в порядке особого судопроизводства. По данным СМИ, бывший гендиректор ЧЭМК признал вину в содеянном.

Павла Ходоровского задержали в июне 2024 года. Тогда пресс-служба челябинского управления СКР сообщала, что его подозревают в «совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». По данным СМИ, в уголовном деле фигурировали две пострадавшие — одной исполнилось 16 лет, вторая была младше. 12 июня Центральный районный суд Челябинска заключил Павла Ходоровского под стражу. Адвокаты три раза пытались обжаловать это решение, однако меру пресечения не изменяли. Только в начале ноября 2024 года Калининский районный суд выпустил фигуранта из СИЗО и отправил его под домашний арест.

С должности генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского уволили в августе 2024 года. Этот пост он занимал с 2001 года.

АО «ЧЭМК» в конце февраля 2024 года перешло в собственность Российской Федерации. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ изъял акции предприятия из незаконного владения АО «Компания “Эталон”», принадлежащего предпринимателю Юрию Антипову и его супруге Людмиле Антиповой. По мнению суда и Генпрокуратуры, в 1990-е годы Челябинский электрометаллургический комбинат и еще два предприятия одной с ним группы — АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» были незаконно приватизированы. В апреле Арбитражный суд Челябинской области взыскал 105 млрд руб. неосновательного обогащения, полученного в результате перехода заводов в частную собственность, с семей экс-владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.

Вторым фигурантом уголовного дела экс-гендиректора Павла Ходоровского стала Дарья Филичкина. В начале апреля 2025 года Калининский районный суд Челябинска признал ее виновной в организации проституции с привлечением несовершеннолетних (ч. 2. ст. 241 УК РФ). Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным СМИ, именно Дарья Филичкина знакомила бывшего гендиректора ЧЭМК с подростками за денежное вознаграждение. Отбывать наказание осужденная будет только через девять лет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. После оглашения приговора фигурантку освободили в зале суда. Адвокат подсудимой Филипп Кузьмин также сообщал «Ъ-Южный Урал», что Дарья Филичкина не заключила досудебное соглашение со следствием, но «способствовала расследованию». Изначально ее подозревали в преступлении по ч. 4 ст. 135 УК РФ («Развратные действия группой лиц»), однако доказательств не нашли.

Ольга Воробьева