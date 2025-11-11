Минцифры хочет штрафовать компании за долгий переход на российское ПО

Минцифры России предложило ввести оборотные штрафы для компаний, которые не перевели объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО в установленный правительством срок. Об этом сказал глава министерства Максут Шадаев. Он считает, что схема по переходу на российский софт не будет работать «без определенного элемента принуждения».

«Должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения»,— сказал господин Шадаев на CNews Forum (цитата по ТАСС). Министерство предлагает разрешить компаниям оставаться на иностранном софте при условии, что они каждый год будут платить назначенный штраф.

Президент Владимир Путин поручил к 2030 году перевести 80% российских организаций в ключевых отраслях на отечественное ПО. Все значимые объекты КИИ должны перейти на российский софт до 1 января 2028 года. Этот срок может быть продлен до 1 декабря 2030 года по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию.